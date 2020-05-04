شكرا لقرائتكم خبر عن سانوفك الصينية تجرى تجارب بشرية على لقاح كورونا والنتيجة نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة Sinovac Biotech الصينية التي تجري إحدى التجارب السريرية الأربعة التي تم الترخيص بها في الصين عن تقدم كبير في أبحاثها ونتائج واعدة بين القرود، وهو ما دفعها لبدء التجارب البشرية على اللقاح وفقا لتقرير channelnewsasia

وتجري شركة Sinovac Biotech واحدة من التجارب السريرية الأربع التي تم الترخيص بها في الصين، وقد تم بالفعل إنتاج وتعبئة آلاف اللقطات من اللقاح ، الذي يقوم على ممرض معطل في علبة بيضاء وبرتقالية مزينة باسم Coronavac، في حين أن اللقاح أمامه طريق طويل قبل الموافقة عليه تؤكد الشركة وتثبت أنها يمكن أن تنتجه على نطاق واسع وأن تقدم دفعات لتسيطر عليه.

وتأمل شركة Sinovac أن ترى نتائج بشأن سلامة لقاحها بحلول نهاية يونيو، خاصة وأن لها خبرة سابقة في مجال إنتاج لقاح ضد فيروس عالمي، لقد كانت أول شركة أدوية تقوم بتسويق لقاح ضد H1N1أو أنفلونزا الخنازير في عام 2009

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نشرت شركة Sinovac نتائج تظهر أن لقاحها يحمي إلى حد كبير قرود المكاك من الإصابة في تجربة على الحيوانات، وأجرت الشركة منذ ذلك الحين تجارب بشرية ، وأعطت اللقاح لـ144 متطوعًا في أبريل في مقاطعة جيانغسو الشرقية.

تأمل شركة Sinovac ، التي لديها حوالي 1000 موظف ، أن ترى نتائج حول سلامة منتجها بحلول نهاية يونيو بعد أول مرحلتين من التجارب السريرية، ثم ستنتقل الشركة بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة من التجارب ، والتي ستحدد ما إذا كان اللقاح فعالًا بين حاملي الفيروس.

وأكد باحثون من مختبر "سينوفاك بيوتيك" Sinovac Biotech فى بكين، إن الشركة تستعد لإنتاج 100 مليون جرعة من لقاح بدأت منذ فترة قصيرة بتجربته بشريا بعد نجاحه فى الاختبار على الحيوانات.