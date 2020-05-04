شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان..هل ينتقل كورونا عن طريق الطعام؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول شهر رمضان وانتشار فيروس كورونا هناك العديد من الأسئلة التى يسألها الكثيرون ومنها هل ينتقل كورونا عن طريق الطعام، وكيف نحمى أنفسنا من العدوى، وطرق غسل الطعام الجيدة.
لذلك يقدم ”الخليج 365” فى حلقة جديدة من 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان نصائح عن صحتك فى رمضان وإجابات عن الأسئلة حول كورونا والطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 حاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان..هل ينتقل كورونا عن طريق الطعام؟ فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.