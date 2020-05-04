شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان..هل ينتقل كورونا عن طريق الطعام؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دخول شهر رمضان وانتشار فيروس كورونا هناك العديد من الأسئلة التى يسألها الكثيرون ومنها هل ينتقل كورونا عن طريق الطعام، وكيف نحمى أنفسنا من العدوى، وطرق غسل الطعام الجيدة.

لذلك يقدم ”الخليج 365” فى حلقة جديدة من 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان نصائح عن صحتك فى رمضان وإجابات عن الأسئلة حول كورونا والطعام.