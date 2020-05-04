شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. فحوصات يحتاجها طبيبك قبل جراحة تجميل الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جراحة تجميل الأنف من الجراحات التي تجرى لتغيير شكل الأنف أو تحسين وظيفتها ويمكن القيام بذلك لأسباب طبية - مثل تصحيح مشاكل التنفس المتعلقة بالأنف أو التشوه الصحيح الناتج عن الصدمة أو العيوب الخلقية أو للتجميل، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الفحوصات التي يطلبها طبيبك قبل إجراء جراحة تجميل الأنف، وفقاً لموقعى Mayo clinic و webmd.



جراحة تجميل الأنف

فحوصات يحتاجها الطبيب قبل عملية تجميل الأنف

إذا كنتِ تفكرين في إجراء عملية تجميل الأنف ، فحددى موعدًا مع الجراح لمناقشته وأخبرى الطبيب بما يزعجك من أنفك وكيف تريدين تغييره.

سيقوم الجراح بتقييم هياكل أنفك وميزات الوجه الأخرى بعد هذا التقييم ، يمكنه أن يخبرك إذا كانت توقعاتك واقعية.

سيأخذ الجراح أيضًا في الاعتبار صحتك العامة ويجب أن يناقش معك المخاطر ووقت التعافي والتكاليف التي ينطوي عليها.

ومن الفحوصات التي قد يطلبها ما يلى:

-معرفة تاريخك الطبي، حيث يسأل الطبيب عن تاريخ مشاكل الأنف لديك وهل أجريت أي جراحات والأدوية التي تتناولينها، وكذلك يعرف الأمراض التي تعاني منها، فبعض الأمراض قد تجعلكِ غير موهلة لإجراء عملية تجميل الأنف مثل: الهيموفيليا وهو مرض يسبب عدم تجلط الدم بشكل طبيعي.

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- الفحوصات البدنية وتحاليل الدم: يفحص الطبيب سمات وجهك وداخل وخارج أنفك وشكل الجلد وقوة الغضروف في نهاية أنفك وكذلك تحاليل الدم مثل: صورة الدم الكاملة وهل ستؤثر العملية على تنفسك أم لا.

-مناقشة توقعاتك وأهدافك من جراحة تجميل الأنف يجب أن تتحدث أنت وطبيبك عن دوافعك وتوقعاتك.

وهناك تقنيات مختلفة لإعادة تشكيل الأنف. بمجرد أن تقرر المضي قدمًا، يجب على الجراح أن يصف بالضبط ما يقترح القيام به.

عملية تجميل الأنف

عادة ما يتم عمل الأنف كإجراء خارجي، مما يعني أنه لا توجد إقامة بالمستشفى ستحصل على تخدير عام أو موضعي، مع التخدير العام ، سوف تنام خلال العملية وباستخدام التخدير الموضعي، سيتم تخديرك وتخدير أنفك حتى تشعر بالراحة وعدم الشعور بالألم.

أثناء الجراحة ، يقوم الجراح بعمل جروح داخل فتحتي الأنف، في الحالات الأكثر صعوبة ، قد يقوم الجراح أيضًا بعمل قطع عبر قاعدة الأنف، ثم يقوم الجراح بإعادة تشكيل العظام الداخلية والغضاريف لإنتاج مظهر أكثر إرضاء.

بعد عملية الأنف ، عادة ما يرتدي الناس جبيرة أنفية في الأسبوع الأول، يمكنك توقع تورم وبعض الكدمات حول العينين بعد الجراحة التي ستبدأ في التحسن بعد اليوم الثالث، ومع ذلك، يمكن أن تستمر لمدة أسبوعين.