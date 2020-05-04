شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كاليفورنيا تبدأ المرحلة الثالثة للتجارب على عقار التهاب المفاصل لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت جامعة كاليفورنيا سان دييجو تجربة سريرية للمرحلة الثالثة، لتقييم ما إذا كان توسيليزوماب (أكتيمرا) ، وهو دواء يوصف عادة لالتهاب المفاصل الروماتويدي وغيره من الاضطرابات الالتهابية ، له قيمة علاجية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية الدواء عبارة عن علاج قائم على الأجسام المضادة كما أنه يمكن أن يمنع خطر الإصابة بعاصفة السيتوكين المرتبطة بـ فيروس كورونا التي يعاني الكثير منها من المصابين بالعدوى الشديدة.

ويعمل الدواء المثبط للمناعة الذى يستخدم في المقام الأول لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب وهو شكل حاد من المرض لدى الأطفال على تثبيت بروتين صغير أو سيتوكين يلعب دورًا مهمًا في إثارة الالتهاب كاستجابة مناعية مبكرة للمرض.





في بعض المرضى الذين يعانون من عدوى كورونا ، فإن الاستجابة المناعية تعمل بشكل غير طبيعي ، وتولد "عاصفة سيتوكين" ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف محتمل يهدد الحياة للرئتين والأعضاء الأخرى. ارتبطت عواصف السيتوكين بعدد من الأمراض الالتهابية من أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها الفيروسات التاجية مثل السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى بعض أشكال الأنفلونزا إلى الأمراض غير المعدية مثل التصلب المتعدد والتهاب البنكرياس.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن المستويات المرتفعة من عواصف السيتكوين ترتبط بارتفاع معدل الوفيات لدى الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي المكتسب من المجتمع.،في الأيام الأولى لتفشي الفيروس التاجي الجديد في ووهان مع بداية العالم الجارى استخدم الأطباء الصينيون توسيليزوماب لعلاج عدد صغير من مرضى كوفيد 19 المصابين بأضرار خطيرة في الرئة ، وأبلغوا عن نتائج واعدة، كما تتضمن لجنة الصحة الوطنية الصينية الآن توسيليزوماب في مبادئها التوجيهية لعلاج الالتهاب الرئوي المرتبط بـ فيروس كورونا وغيرها من مشاكل الرئة.

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قال أتول مالهوترا ، مدير أبحاث الرئة والعناية الحرجة وطب النوم في جامعة كاليفورنيا في سان دييجو للصحة: ​​"لا توجد علاجات معتمدة لـ فيروس كورونا بخلاف علاج الأعراض ولكن هناك أدلة متزايدة على أن كوفيد 19 يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المرضى بعدة طرق مختلفة ، ليس أقلها إلحاق الضرر الشديد بالرئتين الملتهبتين.

تقترح آلية توسيليزوماب طريقة لتخميد ووقف الاستجابة الالتهابية ، والتي قد تقلل من الحاجة إلى تدخلات طبية أكثر تطرفًا ، مثل التهوية الميكانيكية ، وخطر أكبر للإصابة المزمنة والوفاة."

ستسجل التجربة العشوائية المزدوجة التعمية ما يقرب من 330 مشاركًا في ما يقرب من 70 موقعًا في جميع أنحاء العالم وستقوم جامعة كاليفورنيا سان دييجو بتجنيد ما يصل إلى 20 مشاركًا.

يجب أن يكون المشاركون 18 عامًا أو أكثر ويدخلون المستشفى مصابين بفيروس كورونا سيتلقى المشاركون حقنا وريديًا واحدًا إما من توسيليزوماب مع حقن ثانٍ محتمل إذا تفاقمت الأعراض السريرية أو أظهرت تحسنًا.