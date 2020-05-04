1645 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. وإجمالي المتعافين 4476

الخليج 365الإثنين 2020/5/4 06:15 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 28656.
وأوضحت أن مجموع الوفيات بوباء "كوفيد-19" وصل إلى 191 حالة، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.
وأشارت الوزارة إلى شفاء 342 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4476.
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