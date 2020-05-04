1645 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. وإجمالي المتعافين 4476

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 28656.

وأوضحت أن مجموع الوفيات بوباء "كوفيد-19" وصل إلى 191 حالة، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 342 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4476.