ماكرون يتعهد بـ500 مليون يورو من أجل التوصل للقاح ضد كورونا المزيد

خصصت ألمانيا وفرنسا الإثنين أكثر من مليار يورو للمساعدة في توفير لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستسهم بـ500 مليون يورو من أجل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا.

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وأضاف، خلال مؤتمر للمانحين للتصدي بفيروس كورونا، أنه على العالم العمل لإنقاذ الأرواح والمشاركة في المعركة ضد فيروس كورونا.

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وشدد ماكرون على أنه بمجرد التوصل للقاح لا بد من إنتاجه بشكل كبير وتوزيعه على الجميع

من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن برلين ستسهم بـ525 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص مليار يورو لمواجهة فيروس كورونا على الصعيد العالمي.

وتجاوز عدد الوفيات في أوروبا فقط جراء فيروس كورونا 100 ألف حالة بينما تخطت الإصابات حاجز المليون.