كيف تعوض الحامل النباتية حاجتها للبروتين في رمضان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 04:01 مساءً - يعتقد كثيرون أن البروتين لا يوجد إلا في اللحوم، لذا تقل رغبتهم في التحول إلى أشخاص نباتيين، لكنهم في الوقت نفسه يستغربون من عدم تعرض النباتيين للأمراض بسبب عدم تناولهم البروتين، والسبب أن هناك عدة أطعمة نباتية يمكن الحصول منها على البروتين سواء للأشخاص العاديين أو الحوامل، وبناء على ذلك فقد نشرت ليليان زاهر، إختصاصية التغذية، أهم المصادر النباتية الغنية بالبروتين ضمن حملة " الخليج 365" مرحباً بيتي وفي إطار حرصها على صحة الحامل بسبب فيروس كورونا فتابعي معنا أهم هذه الأطعمة.



١ - منتجات الصويا

يحتوي نصف كوب من الـ "توفو" على ١٠ جرامات من البروتين، بينما يحتوي كوب من حليب الصويا على ٧ جرامات من البروتين.

٢- الكينوا



يحتوي كوب مطبوخ من الكينوا على ٨ جرامات من البروتين.

٣- العدس

يمكن الحصول على ١٨ جراماً من البروتين من كوب مطبوخ من العدس.

٤- الحمص ومعظم البقوليات

كوب مطبوخ منها يحتوي على ١٥ جراماً من البروتين.

٥- البازلاء الخضراء

نحصل على ٩ جرامات من البروتين من مطبوخ من البازلاء الخضراء.

٦- الشوفان

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نصف كوب جاف من الشوفان يحتوي على ٦ جرامات من البروتين.

٧- الخميرة الغذائية

تحتوي ملعقتا طعامٍ من الخميرة الغذائية على ٩ جرامات من البروتين.

٨- بذور الشيا



تحتوي ملعقتا طعامٍ من بذور الشيا على ٤ جرامات من البروتين.

٩- المكسرات

٢٨ جراماً من المكسرات تضم من ٥-٧ جرامات من البروتين بحسب نوعها.

١٠- كوب مطبوخ من البروكلي، أو الخرشوف، أو السبانخ يحتوي من ٥-٧ جرامات من البروتين.