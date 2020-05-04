النمو الحركي للطفل من 6-12 شهر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 04:01 مساءً - ...طفلك بداية من الشهر السادس وحتى الشهر 12 يمشي ويتحرك ويصعد علىالكرسي ويمسك بالأشياءعلى كل أم أن تدرك أن الجهاز العصبي والهيكل العظمي السليميْن للطفل المولود لهما دور فعال في بلوغ إنجازات التطور الحركي؛ فالطفل المصاب بأي مرض عضوي في الأعصاب، أو بتخلف عقلي وكذلك الطفل المبتسر المولود قبل الميعاد لا يستطيع أن ينجزمهارات التطور والنمو، إضافة لأهمية توافر الغذاء المتكامل ومساندة الأم لطفلها في تحقيق الإنجازات...معنا استشاري طب الأطفال إبراهيم شكري للتوضيح

حركة الطفل وجلوسه في الشهر السادس والسابع

يحرك رأسه بسهولة عالياً بشكل تلقائي، عندما يكون على بطنه يرفع رجليه عالياً، يلف ويدور في كل الاتجاهات من على ظهره إلى بطنه، يرفع جسمه مستنداً على يديه وركبتيه، إذا وضع على بطنه فإنه يحمل جسمه بيديه مع بسط كوعه، وعلى ظهره يرفع ذراعيه لأمه إذا حاولت حمله، ويحاول أن يزحف بدفع بطنه إلى الأمام، ويستطيع الجلوس بمساعدة مدة نصف ساعة، يحافظ على توازنه ويتمكن من الميل إلى الأمام أو الجنب، يجلس على الكرسي ويمسك الأشياء المتدليةويؤرجح جسمه، يحاول أن يمسك الأشياء بيد واحدة ويسقط الكرة من يده إذا قدمت له أخرى.

وفي الشهر السابع...يحرك رأسه ويؤرجحها بسهولة واتزان، يرتفع بجسمه إلى أعلى مرتكزاً على يديه وركبتيه، يزحف وهو يمسك بلعبة، ويتحرك إلى الأمام، ويمكنه أن يحبو، يساعد من يحاول جذبه لأعلى للوقوف، ويحاول أن ينهض بجسمه بغرض الوقوف، وأن استند من تحت الإبط يقف مرتكزاً على ساقيه، ويتواثب إذا حمل في وضع الوقوف، يستطيع أن يجلس بثبات بقليل من المساعدة، يلتقط الأشياء الدقيقة، ويمسك شيئاً مختلفاً في كل يد على حدة في آن واحد...بل ويستطيع ضمهما معاً.

فى الثامن يقف ويجلس، وفي التاسع يجلس بعد الوقوف وحده

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يزحف على بطنه ويحاول التحرك إلىالأمامأولاً ثم إلى الخلف، ويتحرك للأمام وهو جالس، ويتمكن من الحبو بيد واحدة، يمسك الأثاث من حوله ويقف مستنداًإلىأيشيء من الأثاثأو إلى الجدار، يقف إذاأمسك يده شخص إلى جانبه، ويضع رجلاًأمامالأخرى وكأنه يحاول أن يخطو إلىالأمام، يجلس بثبات لدقائق وأثناء جلوسه تكون رجله ممدودة للأمام والأخرى مثنية، أما حركة يديه فهو يحاول مسك لعبةبالإبهاموالأصبعالأولوالثاني ويمسك أيضاً بالقلم... وكذلك الأشياء الصغيرة الحجم. وفي الشهر التاسع يحبو بيد واحدةويمكنه أن يدور حول نفسه، ويتمكن من الحبو إلىالأماكن المرتفعة، وعندما يحبو تكون رجلاه ممدودتين، ويستطيع أن يقف بمفرده لوقت قصير بالارتكاز على الأثاث ثم يجلس بعد الوقوف، كما أنه أصبح يجلس بمفرده دون مجهود وبيده يوفق في مسك القطعة الصغيرة والأشياء الدقيقة كالبلية أو رباط الحذاء بالإبهام والسبابة.

في الشهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر...يصفق ويخلع جواربه ويمشي

في العاشر...يزحف في خط مستقيم على يديه ورجليه، يستطيع الوقوف بمفرده بثبات، يدفع الأشياءبباطن الكف ويدفع نفسه لوضع الوقوف، ويقف إلى جانب الأثاث ويرتكز عليه، ويحاول الصعود والهبوط علىالكرسي بمفرده، كما أنه يمسك بشيئين صغيرينبيد واحدة،ويشير باليد ويستعمل كلمةأو اثنتين إلى جانب ماما وبابا، ويصغي متفهماًلمعاني حديث الأسرة، ويحرك يديه ويصفق ويلوح مودعاً. وفي الشهر الحادي عشريحاول الوقوف علىرجل واحدة، ويقف من وضع القرفصاء ويتأرجح، ينحني إلى الأمام من دون أن يقع، يستطيع أن يمشي إذا ساعده أحد بمسك يده، ويقبض على القلم بين يديه ويجذب الملعقة نحو فمه ويخلع جواربه ويفك رباط الحذاء. وفي الشهر الثاني عشر: يمشي ولكنه يفضل الزحف، يتسلق على الكرسي إلى أعلى وإلى أسفل، يأخذ غلاف الشيء بعيداً عن المحتوى، يشير إلى الأشياء بالسبابة ويدفع الأشياء ويحاول خلع ملابسه.