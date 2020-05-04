صحة ورشاقة

عصائر لا ينصح بها الأطباء خلال شهر رمضان

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 03:34 مساءً - مشاركة

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وتعد عصائر الفاكهة المحلاة، بمختلف أنواعها، من بين المشروبات التي لا ينصح بها الأطباء خلال شهر رمضان، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكر وكذلك السعرات الحرارية.

ويخطئ كثير من الصائمين في الإفطار على عصائر الفواكه المحلاة، بل والإكثار منها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة السكر في الدم بشكل مفاجئ، ومن ثم هبوطه على نحو سريع، وبالتالي يؤدي هذا “الانتعاش” المؤقت إلى أضرار صحية.

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ومن هنا ينصح الأطباء عند الإفطار على عصير الفواكه، أن يكون طازجا وليس محلى، وأن تتم إضافة كمية من المياه إليه، وأن يشرب الشخص كمية قليلة منه بما يروي الظمأ، بحيث لا تؤثر على عمل الأعضاء الداخلية للجسم.

كما ينصح خبراء التغذية أيضا بالابتعاد عن المشروبات الغازية قدر الإمكان في رمضان، إذ تحتوي على سكر أكثر من الموجود في العصائر الطازجة، كما أنها غير مفيدة لأولئك الذي يحاولون إنقاص وزنهم في رمضان.

وبينما يحسب كثيرون أن عصائر البودرة الجاهزة أخف وأفضل من العصائر المحلاة الثقيلة، يشير خبراء التغذية إلى أنها تتساوى في مضارها مع العصائر المحلاة، إذ تحتوي على كميات كبيرة من السكر، لا يحتاجها الجسم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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