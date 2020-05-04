كورونا في أفريقيا.. 1801 وفاة و44 ألف إصابة

الخليج 365 - أديس أباباالإثنين 2020/5/4 04:31 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الإثنين، أنَّ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القارة السمراء بلغ 1801 حالة في 53 من أصل 55 دولة.
وأوضح المركز، في بيان، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في أفريقيا بلغت 44 ألفاً و483 حالة، فيما سجلت حالات التعافي 14 ألفاً و921 حالة، مشيراً إلى أن الوباء وصل لجميع الأقاليم الأفريقية الخمسة.
وأشار إلى تسجيل 1112 حالة وفاة شمال القارة، و145 حالة في جنوبها، و128 حالة في الشرق، و288 حالة في الغرب، فيما سجل وسط القارة 128 حالة وفاة.
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