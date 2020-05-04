ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 6277 حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، الإثنين، إن حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران ارتفعت 74 حالة في الـ24 ساعة الماضية، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 6277 حالة.

وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في إيران، وهي من أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة، بلغ 98647 حالة.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد حذر، الخميس، من هجوم عنيف لفيروس كورونا المستجد داخل بلاده في موسمي الخريف والشتاء المقبلين، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات حاجز 6 آلاف.