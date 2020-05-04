إثيوبيا تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الإثنين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 140.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تسجيل الإصابات الجديدة جاء بعد إجراء فحص معملي لنحو 1758 شخصاً خلال آخر 24 ساعة.

وأضافت أن الحالات الخمس لإثيوبيين بينها 4 حالات لديها تاريخ سفر خارج البلاد، بينما الحالة الخامسة مخالط لمصاب بفيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 75 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 3 حالات.