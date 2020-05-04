إنفوجراف.. أهم فوائد وأضرار ملح الطعام

يلعب الملح (كلوريد الصوديوم) دوراً كبيراً في مختلف العمليات الحيوية للجسم وعمليات التمثيل الغذائي، ومن أبرز فوائده الحفاظ على توازن سوائل الجسم، لذا ينصح خبراء التغذية بالقليل منه ضمن النظام الغذائي في رمضان.

وأوصى الخبراء بتناول ملح الطعام المعالج باليود والفلورايد، كونه يعزز عمل الجهاز المناعي، ومن المعروف عن الملح أنه يمد الجسم بمعادن مفيدة، لكن في الوقت نفسه هناك تحذيرات من أن الإفراط في تناوله يضر بالصحة، لذا يجب الحفاظ على الكمية الصحية.

ويستعرض الإنفوجراف التالي أهم فوائد وأضرار ملح الطعام على الصحة والكمية الصحية الآمنة منه:



