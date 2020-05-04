قطر تسجل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/5/4 03:13 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 640 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال آخر 24 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان إن غالبية الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تمَّ اكتشاف إصابتهم سابقاً.
وأشارت إلى أن الفترة الحالية ستشهد تذبذباً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس بين ارتفاع وانخفاض لعدة أسباب من بينها "أن تفشي الفيروس يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجياً".
ووفقاً لبيان الوزارة، تعافى 146 من المرض ليصل العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1810 حالات.
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