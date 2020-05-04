اكتشفي خبايا علاقتك الزوجية مع شريك حياتك من طريقة نومكما

يمكن أـن تكتشفي خبايا علاقتك من طريقتك نومكما، نعم من طريقة نومكما هذا صحيح. فهل تنامان في الاتجاه نفسه؟ في اتجاهين متعاكسين؟ وجهاً لوجه؟ أما كيف؟ حاولي أن تجدي الإجابة على هذه الأسئلة لكي تتعرفي إلى طبيعة الحياة الزوجية التي تعيشين.

في اتجاه واحد )طريقة نوم الشريك تكشف خفايا الشريكين)

إذا كان زوجك ينام موجهاً وجهه نحوك فيما أنت تذهبين بوجهك إلى الناحية المعاكسة، فهذا يعني أنّه يسعى دائماً إلى تأمين الحماية والأمان لك. كما يشير إلى أنّك تولينه الكثير من الثقة وتعتمدين عليه في الكثير من المسائل والقضايا ذات الصلة بحياتكما المشتركة.

رأسك على مقربة من كتفه

قد تنامين فيما تضعين رأسك عند مستوى كتف شريك حياتك، ما يشكل دلالة على أنّك تشعرين بالحاجة إلى بقائه لوقت طويل إلى جانبك وعلى أن غيابه يشكل أمراً صعب التحمّل بالنسبة إليك وأنّه لا يسعك أن تقومي بأيّ أمر من دون أن يقدّم لك المساعدة.

على بطنيكما أو ظهريكما

هل هذا صحيح؟ هل تنامان موجّهين وجهيكما إلى أسفل أو إلى أعلى فيما تفصل بينكما مساحة صغيرة؟ إذاً، كلّ منكما يتمتّع بالاستقلالية ولا يجد الوقت الكافي للتحدّث إلى الآخر أو لاستشارته في بعض الأمور. إلا أنّ وضعية النوم هذه تعني أيضاً أنّك غالباً ما تشعرين بالاشتياق إلى زوجك وإن كنت لا توفرين الفرصة المناسبة للقائه.

وجهاً لوجه

إذا كنت وزوجك تنامان وجهاً لوجه، فهذا يعني أن كلاً منكما يتوق دائماً للقاء الآخر بعيداً عن زحمة الحياة اليومية وأنكما تحتاجان بشكل فعلي إلى التواصل أحدكما مع الآخر من دون أيّ تدخلات خارجية.

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طريقة نوم الشريكين في الاتجاه المعاكس

هذه الوضعية التي تعتمدانها خلال نومكما تدلّ على أنّ لكلّ منكما مساحة خاصة يتنشق في إطارها بعض الهواء بمفرده، لكن من دون أن ينسى، في الوقت نفسه، التزاماته العائلية. إلا أنّ هذا قد يعني أيضاً بكلّ بساطة، رغبة كل منكما في الهروب من أمر مزعج يقوم به الآخر مثل إصدار الأصوات أثناء النوم.

التلاصق أو التشابك

هذه هي وضعية النوم التي تشهد على أنّ كلاً منكما يرفض الابتعاد عن الآخر. فأنتما تشكلان ثنائياً كامل الاتحاد والانسجام. كما أنكما شديدا التفاهم حيث يُبدي كل منكما تعاطفه مع شريك حياته في الظروف كافة

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