تعرفي على الطريقة الآمنة للتعامل مع "الخطيب الرومانسي"

عادة ما يتم الإشارة للمرأة على كونها هي الأكثر رومانسية من الرجل، وأن الرجال بوجه عام يميلون إلى العملية، ولكن هذه ليست قاعدة ففي بعض الأحيان يكون الرجل هو الأكثر رومانسية في العلاقة من المرأة، وخاصة في فترة الخطوبة، وهذا ما يجعل كثيرات في حيرة للوصول لطريقة للتعامل مع الخطيب الرومانسي.

عدم الاستخفاف أو السخرية

لأن في مجتمعنا الشرقي نحن غير معتادين على فكرة الرجل الرومانسي، فربما رغما عنكِ تعبري بسخرية عن استغرابك من طريقته، يجب أن تتوقفي عن هذا تماما، لأن هذا الأمر مستفز له ويجعله يشعر أنه محط لسخرية ولاستهزاء وهذا أكثر شيء يكره الرجل بوجه عام، وحاولي أن تقدري اللحظات الرومانسية والمجهود الذي يقوم به ليعبر لكِ عن حبه بمختلف الطرق.

المدح:

الرجال بشكل عام يحبون التقدير والمدح، والرجل الرومانسي يجب هذا الأمر بشكل أكبر، فالشخص الذي يعطي شيء هو دائما في حاجة للحصول عليه من الطرف الآخر، فالرجل الرومانسي ينتظر رومانسية واهتمام واحتواء في المقابل من شريكته.

فإذا كان يتغزل بكِ تغزلي به – ولكن بشكل انثوي – وإذا كان يعد لكِ مفاجأت قومي أنتِ أيضا بأعداد نفس الشيء له، فالرجل الرومانسي يحب الاهتمام والاحتواء وأن يشعر أنكِ تبادله الحب الذي يبر عنه لكِ.

الحياة المستقبلية

وأهم شيء في التعامل مع الرجل الرومانسي أن تقرري من البداية إذا كنتِ تستطيعي التعايش مع هذا الطبع أو لا، فلا يكفي فقط معرفة الطريقة الخاصة للتعامل معه، لأنكِ إذا قومتي بتمثيل تفهم الشخصية الرومانسية، عقب الزواج لن تقدري على الاستمرار في هذه اللعبة وستبدأ المشكلات.

لهذا خذي قرارك من البداية وإذا كانت الإجابة نعم ، إذا من أهم الأشياء التي عليكِ القيام بها هو مشاركة خطيبك الرومانسي أحلامه المستقبلية سواء له أو لكما معا، لأن الرجل الرومانسي حالم بطبعه ويحب التفكير كثيراً في المستقبل، وعلى شريكته أن تشاركه هذه الأحلام

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