ترامب يُحدد نهاية 2020 للحصول على لقاح فيروس كورونا

كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن الموعد المنتظر للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجدّ - لعنة العالم الجديدة -، قائلًا إنه يعتقد سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد للفيروس التاجي بحلول نهاية العام الحالي.

وأوضح ترامب "نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام"، مشيرًا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في بلاده في سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال مؤتمر افتراضي تنقله قناة فوكس نيوز، يتلقى خلاله أسئلة الصحفيين للرد عليها بشأن تطورات الموقف بشأن فيروس كورونا المستجد، حيث يأتي المؤتمر في الوقت الذي خففت فيه بعض الولايات الأوامر التي كانت تلزم الأميركيين بالبقاء في منازلهم، بينما أبقت ولايات أخرى على تلك الإجراءات الصارمة.

ويحمل المؤتمر عنوان "أميركا معا: العودة إلى العمل"، وقالت فوكس نيوز إن ترامب سيرد على الأسئلة التي يطرحها المشاهدون من الساعة 7.15 وحتى 8.45 مساء، ومن المؤكد أن يتلقى ترامب أسئلة بشأن الأسباب التي دفعت بعض الولايات مثل جورجيا وتكساس لبدء تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا، بينما لم تفعل ذلك ولايات أخرى مثل نيويورك وواشنطن.

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