تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

سجّلت السودان 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات في السودان ارتفع إلى 678 حالة، بينها 41 وفاة، مشيرة إلى تماثلت 9 حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 61. قد يهمك أيضا: دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا" تعرَّف على مراحل صناعة اللقاحات والمدة المتوقعة للوصول للقاح ضد "كورنا"

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