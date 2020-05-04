تايلاند تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت تايلاند اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعهم من الأجانب في منطقة سونجكلا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2740 إصابة.
وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة.
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