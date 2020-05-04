صحة ورشاقة

تايلاند تسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

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سجّلت تايلاند اليوم 18 إصابة جديدة بفيروس ، جميعهم من الأجانب في منطقة سونجكلا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2740 إصابة.

وذكرت السلطات التايلاندية أنها لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، لتقف بذلك حصيلة الوفيات عند 54 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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