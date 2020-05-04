ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الهند إلى 1373 وفاة، بعد تسجيل 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها بأنها سجلت 2553 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع بذك العدد الإجمالي للإصابات إلى 42533 إصابة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 11707 حتى الآن. قد يهمك أيضا: فيديو يكشف أن "سعلة" واحدة داخل الطائرة يمكنها نشر الفيروسات ومنها "كورونا" دراسة تؤكّد أنّ "كورونا" يهاجم بطانة الأوعية الدموية فى جميع الجسم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند إلى 1373 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.