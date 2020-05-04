شفاء 171 حالة من فيروس كورونا بالكويت

سجّلت الكويت اليوم 171 حالة شفاء لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع مجموع الحالات التي تعافت إلى 1947 حالة. وأكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل المتعافين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. قد يهمك أيضا: Advertisements إصابة رئيس جامعة العلوم الطبية في مدينة قم الإيرانية بفيروس "كورونا" الصحة السورية تعلن حقيقة حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" في اللاذقية

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