187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

سجّلت السلطات الصحية اليابانية 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها إلى أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 15202 إصابة، والوفيات إلى 542. قد يهمك أيضا: إندونيسيا تسجل 292 إصابة جديدة بكورونا الأغذية الصفراء تعمل على تقوية المناعة وتقي من الأمراض المعدية

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