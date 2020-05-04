سلطنة عمان تسجل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت سلطنة عمان 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 2637 حالة. وأشارت وزارة الصحة العمانية إلى أن 37 من الحالات المصابة لعُمانيين و32 حالة لغير العُمانيين، فيما تماثلت 816 حالة للشفاء، مضيفة أن عدد الوفيات بلغ 12 حالة. قد يهمك ايضا: ماليزيا ترفع اليوم جزئيا القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا

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