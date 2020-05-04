ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى أكثر من عشرة آلاف حالة

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا 10581 حالة في 24 ساعة بالمقارنة مع ارتفاع قياسي أمس بلغ 10633 حالة. وقال مركز الاستجابة لأزمة فيروس كورونا في روسيا اليوم إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع بذلك إلى 145268 حالة. وسجل المركز كذلك 76 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في روسيا 1356 حالة. Advertisements قد يهمك ايضا: ماليزيا ترفع اليوم جزئيا القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا

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