المكسيك تسجل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المكسيك اليوم 1383 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا السمتجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 23 ألفاً و 471 حالة.
وأوضحت السلطات الصحية المكسيكية أنه تم تسجيل 93 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 2154 حالة حتى الآن.
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