تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إندونيسيا

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم تسجيل 395 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في إندونيسيا إلى 11587. وأبلغ يوريانتو عن 19 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19 ليصل مجموع الوفيات إلى 864، بينما تعافى 1954 شخصا. وأضاف أن إندونيسيا أجرت الفحص لأكثر من 86 ألف شخص للكشف عن الفيروس. Advertisements قد يهمك ايضا: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سنغافورة والإجمالى 1049 حالة سنغافورة تسجل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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