بلجيكا تسجل 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة البلجيكية خلال الـ24 ساعة الماضية، 361 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 50267 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات بلغ 7924 بعد تسجيل 79 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل 69 شخصًا للشفاء.

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