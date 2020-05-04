تسجل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 12 ألفا و331 حالة بعد تسجيل 418 خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها اليوم أن 855 حالة من الحالات المسجلة تخص الأطفال، في حين سُجّلت 303 حالات وفاة من بينها 18 حالة لأطباء وممرضين، مشيرة إلى تماثل 1619 حالة للشفاء قـــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ : مستشفى تونسي يحمي الأطقم الطبية باستعمال روبوت لرعاية مرضى "كورونا" Advertisements دراسة تؤكد أن أطعمة لتقوية جهازك المناعى والحماية من كورونا .

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