أفغانستان تسجل 190إصابة جديدة بكورونا

سجّلت أفغانستان 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2894 حالة. وأفادت وزارة الصحة العامة الأفغانية بتسجيل خمس حالات وفاة جديدة إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الوفيات إلى 90، مشيرةً إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 397 حالة. قـــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ : Advertisements مستشفى تونسي يحمي الأطقم الطبية باستعمال روبوت لرعاية مرضى "كورونا" دراسة تؤكد أن أطعمة لتقوية جهازك المناعى والحماية من كورونا

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