أفكار ونصائح لديكورات غرف "نوم الأطفال" تعرفي عليها

غرف نوم أطفال ذات ديكور يُوقد عند هذه الفئة العمريَّة طاقة التخيُّل والإبداع، ويُنمِّي مهاراتها، ويُحوّل مساحاتها الخاصَّة إلى عالم جميل، يرافقها أثناء اليقظة والنوم. ولا يمكن أن يتحقّق ذلك إلَّا بالاستماع إلى آراء الأطفال، واحترام مُتطلِّباتهم، وإشراكهم في خطَّة ديكور غرف نومهم، بدون أن تُفرض عليهم أذواق الأهل، وبصماتهم. وفي هذا الإطار، يقدِّم مجموعةً من الأفكار والنصائح، حتَّى تشي غرف نوم الأطفال بمساحات مُمتعة، وفسحات ينمو فيها الخيال.

ألفباء ديكورات غرف نوم أطفال

غرفة نوم ذات ألوان مضيئة وتصميم معاصر، علمًا بأنَّ الأخضر والبرتقالي يناسبان البنات والصبيان على السواء. تتوافر في "كيوسكريو" CaosCreo

تشمل الوصايا المُتعلِّقة في اختيار غرفة نوم الطفل:

• كلّما كانت غرف نوم الأطفال بسيطة التصاميم، وقليلة الأكسسوارات، توفَّرت لشاغليها فسحة للحركة واللعب والتنقُّل في أرجائها بيسر.

• من المُستحسن اختيار المفروشات المتينة، وجيِدة النوعيَّة لغرف نوم الأطفال لدواعي سلامتهم، مع الأخذ بالاعتبار أوزانهم، وأطوالهم، وتوقُّعات الزيادة في الفترة اللاحقة. وعادةً ما يكون الخشب الصلد أو الحديد ناعم الملمس مثاليَّان لمفروشات غرف نوم الأطفال. وفي هذا الإطار، لا بُدَّ من الابتعاد عن قطع الأثاث والأكسسوار التي يمكن أن تؤذي هذه الفئة العمريّة، مثل: الزوايا الحادَّة والخامات سريعة الاشتعال ومواقد التدفئة النفطيَّة، مع تجنُّب استخدام الشموع في تزيين غرف النوم.

• من المُفضَّل اختيار الأغطية والشراشف والستائر من أنسجة طبيعيَّة، مثل: القطن والصوف والحرير، بغية إبعاد الصغار عن العوامل التي تتسبَّب بالحساسيّة لهم، وأيَّة عوارض مزعجة أخرى.

• من الضروري اختيار غرف النوم، بصورة تُناسب الأطفال عندما يصلون عمر المدرسة مستقبلًا، مع مُحاولة العثور على قطع أثاث قابلة للتكيُّف، ممَّا يُساعد في التغيير عند الضرورة.

غرفة بسيطة للطفل؛ تتألَّف من سرير ووسائد وأغطية مُلوَّنة، مع مجموعة من الصناديق المُلوَّنة. الجدار مُزيَّن برسوم مستوحاة من أفلام الرسوم المُتحرِّكة، وبألوان متناغمة، مع بقيّة قطع الأثاث والأكسسوار. تتوافر في "فينيلو إنفانتيل بوليتو لولو" Vinilo infantil pollito Lolo

• لا بُدَّ من الاهتمام بإضاءة غرف نوم الأطفال، ودرس الأماكن والزوايا التي تتوزَّع فيها، مع الابتعاد قدر الإمكان عن الإضاءة الأرضيَّة غير المُستقرَّة، أو تلك التي تقف في طريق الأطفال، وذلك تجنُّبًا لحدوث مشكلات أثناء الحركة واللعب. كما يجب العناية بالإضاءة القريبة من مكان دراسة الأطفال، والحرص على أن تكون كافيةً ومُناسبةً. علمًا أنَّ أيّ إرباك في توزيع الإضاءة، يُمكن أن يؤثِّر سلبًا في قوّة العيون، ويُعرِّضها للإصابة بالخلل.

• من الجذَّاب تزيين غرف نوم الأطفال برسومهم وأعمالهم الفنيَّة واليدويَّة، كي تتعزّز ثقاتهم بأنفسهم. وبذا، هم يضعون بصماتهم على الأمكنة التي يعيشون فيها.

• إذا كانت الميزانيَّة المرصودة لديكورات غرف نوم الأطفال متواضعة، يُمكن للأهل أن يتفنَّنوا في استخدام الطلاء، والتزيين بالرسوم الملوَّنة، أو بالملصقات والصور التي تسعد الأطفال، وتطلق لمخيّلتهم العنان.

غرفة نوم دافئة لطفل في عمر المدرسة، ويبدو ولعه بحيوان الديناصور الذي تحوّل إلى موضوعة رئيسة في خطّة الديكور، كما يظهر واضحًا في ورق الجدران والأرضيّة والأغطية وقطع الأكسسوار الأخرى. تتوافر في محلات "شون زينغ" Sian Zeng

• عند اختيار "ثيمة" عامَّة للديكور، تسهل مهمَّة تصميم غرف نوم الأطفال. إذا كان شاغل الغرفة مولعًا بالديناصورات، مثلًا، فيمكن أن يكون هذا الحيوان هو المحور الرئيس لخطَّة الديكور، مع اقتناء الأكسسوارات التي تدور حوله.

• معلومٌ أنَّ الألوان هي مفتاح نجاح أي تصميم في غرف نوم الأطفال، لذا من المُفضَّل اختيار الألوان المضيئة، كالبرتقالي والأصفر والوردي والأخضر والأرجواني، ولكن لا يجب تجاوز حضور ثلاثة ألوان في المساحة، كي لا تقع في دائرة التشوّش والفوضى. ومن النصائح المُتعلِّقة، اختيار الظلال الألوان الناعمة (أو الحياديّة)، عند الرغبة في ديكورات هادئة وبسيطة لغرف نوم الأطفال.

• من الضروري الاهتمام بتهوئة غرف نوم الأطفال، إمَّا باستخدام الستائر المظلّلة سهلة الرفع، أو تلك التي يمكن للأطفال التحكُّم بها من أجل فتح النوافذ، وتجديد الهواء، وإنعاش جنبات الغرف، من وقت إلى آخر.

أكسسوارات في غرف نوم الأطفال

ساعة منبّهة كلاسيكيَّة التصميم يتوسَّطها حيوان الديناصور، فيما العقربان باللون الأحمر المضيء على خلفيَّة زرقاء. تتوافر في "متحف التاريخ الطبيعي البريطاني" Natural History Museum.

إضاءة للمنضدة على هيئة خروف صغير أبيض اللون. تتوافر في "لايتس فور فن" Lights4fun.

وسادة قطن مربّعة الشكل مستوحاة من رواية "دب بادينجتون" Paddington Bear للكاتب البريطاني مايكل بوند. تتوافر في محلات "فنتدج كوشنز" vintagecushions.

سلّة بغطاء على هيئة دبّ، مصنوعة من الألياف الطبيعيَّة المنسوجة، ويمكن استخدامها للملابس أو لحفظ الألعاب. تتوافر في "ذا فايند ستور" THE FIND STORE.

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