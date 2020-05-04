قصة زواج غريبة بين شاب وفتاة التقيا منذ تاريخ الميلاد

قصة زواج فريدة من نوعها تشبه قصص الخيال و الاساطير تلك هي التي جمعت بين زوجين ولدا في نفس التاريخ و بنفس المستشفى. ثم دارت الايام و الاقدار لتجمعهما سويا بعد 27 عاما، في تأكيد مدهش بأن الزواج قسمة و نصيب. فقد جاء الاثنين إلى العالم في نفس اليوم و بنفس المستشفى الذي كان مكان اللقاء الاول قررا الزواج والعيش سويا مدى الحياة أيضا.

وفي تفاصيل هذه القصة التي تستعصي على التصديق، تم لقاء الثنائي جيسيكا غوميس Jessica Gomes و آرون بايروس Aaron Bairosعام 2007، في إحدى المدارس الثانوية بمدينة طونطون Taunton بولاية ماساتشوستسMassachusetts. وتم التعارف فيما بينهما من خلال بعض الاصدقاء المشتركين الذين دفعوهم إلى اللقاء ليستمرا بعد ذلك الحين في التواصل و التعارف.

وخلال فترة التعارف اكتشف كل منهما وجود العديد من الاشياء المشتركة التي يتقاسمانها بشكل لا يصدق، فبعد أن اكتشفا أنها ولدا في نفس اليوم و بنفس التاريخ، وصل بهما الأمر إلى العلم بأن مسقط رأسيهما هو نفس المستشفى.

ومن عجيب القدر أن الثنائي كانا قد ولدا سويا بتاريخ 28 أبريل 1990 بمستشفى مورتون في مدينة طونطون بولاية مساشوسيتس، و كانا المولودين الوحيدين اللذين ولدا في ذات المستشفى ذلك اليوم، وهو ما وثقته قصاصة جريدة صدرت أنذاك لتحتفظ بها جدة "غوميز".

و تقدم بايروس لطلب يد غوميز في نوفمبر 2015، إذ لم يجد أفضل من حديقة بوسطن العامة للقيام بذلك. وتم عرض الزواج آنذاك في أجواء غاية في الرومانسية حيث شكل الأمر بالنسبة لـ"غوميز" مفاجآة لم تكن في الحسبان. و في 9 سبتمبر تم عقد قران الاثنين في كنيسة Holy Family Church بمدينة طونطون، و هي نفس الكنيسة التي شهدت زواج أجداد الزوجة غوميز.

و بحسب الصحيفة، فإن "غوميز" لم تصدق "بايروس" في البداية عندما أخبرها بتاريخ ميلاده، و لم تتأكد من المسألة إلا عندما تقدما بالوثائق و المستندات إلى مدرسة تعليم قيادة السيارات. .."

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و تضيف "غوميز"، وفقا للصحيفة، بإن والديهما في البداية وجدا في هذه القصة طرفة ما بعدها طرفة، ثم استوعبا بعد ذلك بأن هذه القصة فريدة من نوعها وذات تميز خاص.

و قالت "غوميز" نقلا عن الصحيفة :"نحن لانزال بصدد التأقلم مع حياتنا الزوجية، و هي إلى حد الآن رائعة بالفعل. وإننا نتمنى أن نكون سببا في رسم الابتسامة على وجوه الناس ، فهذا هو ما يحتاجه العالم في الوقت الحالي."

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