86 إصابة جديدة بكورونا في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 678.
وأشارت الوزارة، وفق بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى عدم تسجيل وفيات بالفيروس خلال الفترة نفسها لتظل حصيلة الوفيات عند 41 حالة.
وسجلت الخرطوم وحدها 594 حالة من إجمالي الإصابات، فيما تماثلت 9 حالات جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 61.
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