كورونا في إسرائيل.. 234 وفاة و16 ألف إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة داوود عبدالرؤوف الإثنين 2020/5/4 01:09 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/5/4 01:09 م بتوقيت أبوظبي

رصدت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليلة الماضية ما رفع عدد المصابين إلى 16237.

وتم تسجيل حالتي وفاة خلال ساعات الليل ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 234 حالة. Advertisements وقالت الوزارة إن 93 من الإصابات في حالة حرجة و62 بحالة متوسطة، فيما يعيش 72 على أجهزة التنفس. ولفتت وزارة الصحة إلى أن 9858 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء. وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها شهر آذار/مارس الماضي.

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