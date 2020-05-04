كيت ميدلتون توجه رسالة للآباء والأمهات الجدد وتسلط الضوء على الصحة النفسية

أجرت كيت ميدلتون، دوقة كمبردج، اتصالات بالفيديو بعدد من الآباء والأمهات الجدد وبعض القابلات وآخرين من العاملين في مجال رعاية الأمومة للترويج لرسالتها للتوعية بأهمية مراعاة الصحة النفسية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. وأظهر تسجيل فيديو نشره قصر كينزنغتون، مقر إقامة ومكتب كيت وزوجها الأمير البريطاني وليام، الدوقة التي لديها ثلاثة أطفال وهي تتبادل الأحاديث عبر الفيديو مع أم وضعت مولودها في الليلة السابقة وقابلة وعدد آخر من الأشخاص.

وقالت كيت للعاملين بمنظمات غير ربحية معنية بالصحة النفسية في مكالمة جماعية: "أنتم تلعبون دوراً حيوياً كمنظمات في تقديم المعلومات. الناس عموماً تثق فيكم بشكل كبير، ولذلك فالمعلومات التي تقدمونها تُعتبر إنقاذاً للكثير من الناس في هذه الفترة". وتم نشر الفيديو بمناسبة "أسبوع التوعية بالصحة النفسية بعد الولادة" في بريطانيا.

ويقود وليام وكيت منذ فترة طويلة حملات لزيادة الوعي بمشكلات الصحة النفسية. وكان الأميران البريطانيان وليام وهاري وزوجتاهما كيت وميغان قد أطلقا في مايو/أيار 2019 خدمة نصية جديدة عبر الهاتف لمساعدة من يمرون بأزمات نفسية، أطلقا عليها "شاوت" أي "اصرخ".

وفي الأسبوع الماضي، أطلق وليام وكيت خدمة جديدة تدعى "أور فرانت لاين" أو "خطنا الأمامي"، وخصصاها لتقديم دعم نفسي على مدار الساعة للعاملين الرئيسيين المشاركين في التصدي لأزمة فيروس كورونا.

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