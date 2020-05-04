تقرير يرصد أبرز النصائح الذهبية للعروسين لحياة زوجية سعيدة

الحياة الزوجية هي حياة مشتركة بين اثنين قررا العيش كشريكين في كلّ شي، ونجاح الحياة الزوجية هو نجاح كل طرف فيها. و عندما يقرر اي اثنين الارتباط فإنهما بكل تأكيد ينشدان عيش حياة زوجية سعيدة و يسعيان للحصول على ذلك بكل الطرق و الوسائل. و لكن بعد الزواج قد تصطدم الحياة الزوجية بمشاكل و عراقيل تزداد معهاالعلاقة تعقيداً مع مرور الوقت، فيخفت الحب مع تزايد المسؤوليات لتتلاشى معها الرومانسية. كل ذلك يضع العروسين أمام صعوبات وتحديات تجعل من الحصول على الاستقرار والسعادة الزوجية أمرا ليس بالسهل.

من اهم نصائح ذهبية للعروسين لحياة زوجية سعيدة

الاهتمام المتبادل:

بعد الزواج غالبا ما ينشغل طرف عن الآخر بأمور الحياة و مشاغلها سواء تعلق الأمر بمسؤوليات البيت أو العمل. وفي بعض الاحيان تصبح الأولوية للمسؤوليات على حساب الزوج أو الزوجة، ومع مرور الوقت يقل الاهتمام بالطرف الآخر مما يؤثر على الحب المتبادل. من أهم النصائح الذهبية لللعروسين للحصول على حياة زوجية سعيدة، الحرص على الاهتمام بالشريك و إعطائه الأولوية قبل أية مسؤوليات أخرى. ومن ذلك تخصيص وقت لقضائه مع الشريك و التنزه معه و الانصات إليه، و محاولة تقديم الدعم و المساعدة له كلما احتاج إلى ذلك.

كسر روتين الحياة الزوجية:

من أهم النصائح الذهبية للعروسين لحياة زوجية سعيدة، محاولة كسر الروتين حتى لا يتسلل الملل إلى العلاقة الزوجية. إن الروتين اليومي يضفي الفتور على الحياة الزوجية، لذلك على العروسين إدخال بعض الانتعاش و الحيوية على علاقتهما من خلال السفر أو القيام ببعض المغامرات والانشطة المثيرة، و تجديد ديكور المنزل، و غير ذلك من الافكار التي تكسر الروتين و تطرد الملل من الحياة الزوجية. ومن الامور الاخرى التي تساعد على كسر الجمود في الحياة الزوجية، احترام كل طرف خصوصية الطرف الآخر و إعطائه مساحة شخصية، من حين لآخر، لممارسة اهتماماته الخاصة بعيدا عن الآخر. هذه الفكرة مفيدة في الحياة الزوجية حيث أنها تجدد الاشتياق و تجدد دفئ المشاعر.

الحوار و الصراحة:

إن الحوار البناء بين العروسين هو من بين أبرز النصائح الذهبية لحياة زوجية سعيدة. على العروسين التحدث مع بعضهما البعض بكل صراحة و شفافية في كل ما يتعلق بأمور حياتهما الزوجية المشتركة، و التكلم بوضوح عن الامور تزعجهما وذلك بأسلوب لطيف وصادق وفي إطار من الهدوء والايجابية.

تبادل الاحترام و الثقة والتقدير:

تبادل الاحترام و الثقة هو أساس الحب و هو واحد من أهم 6 نصائح ذهبية للعروسين لحياة زوجية سعيدة. لايمكن للحياة الزوجية ان تعرف استقرارا أو سعادة دون وجود الثقة و الاحترام بين العروسين. ومن الخصال الجميلة التي يجب على العروسين التحلي بها، إبداء التقدير و الثناء للشريك، لأن الانسان بطبيعته يحتاج إلى التقدير و هذا الأسلوب يعزز الحب و يشجع على العطاء و التفاني.

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الرضا و تقبل الاختلاف:

الرضا وتقبل الاختلاف هو من اهم النصائح الذهبية للعروسين لحياة زوجية سعيدة. على العروسين تفهم الاختلاف فيما بينهما و تقبل الاختلاف بين الشريك و بين الآخرين و كذلك الرضا بالاختلافات الموجودة بين الحياة الزوجية الخاصة بهما و الحياة الزوجية الخاصة بالآخرين. الكمال لله وهو في الحياة الزوجية نسبة و تناسب، فعندما يشعر العروسين بالرضا و يتقبلان بعضهما البعض سوف تظهر لهما العديد من نقاط القوة و الايجابيات التي يمكنهما استغلالها. لا مجال للمقارنات في الحياة الزوجية، لأنها تفتح أبواب السخط وعدم الرضا و تبعث على عدم الراحة و تحرم النفس من الارتياح مع الشريك.

اللين و التسامح

ليس هناك أفضل من التسامح لمواجهة صعوبات الحياة، و اللين و التسامح هما بكل تأكيد من أجمل الخصال التي على الأزواج التحلي بها للمضي قدما بمركب الحياة الزوجية نحو النجاح، و هذه الخصال هي بلا شك من اهم نصائح ذهبية للعروسين لحياة زوجية سعيدة. كل إنسان خطاء و بدون التسامح لايمكن للحياة أن تستمر، هذا أمر على العروسين استيعابه ووضعه دائما في الاعتبار و العمل به عند مواجهة الأخطاء التي يرتكبانها بحق بعضهما البعض. باللين و التسامح سوف يدرك العروسين بعد مرور الوقت بأن العديد من المشاكل ليست سوى تفاهات و لاتستحق الوقوف عندها أو تضخيمها. التغاضي عن الاخطاء و التغافل عن المشاكل و الاختلافات أيا كان حجمها هو من أهم النصائح للحفاظ على الاستقرار واستمرار السعادة الزوجية، لأن السعادة الزوجية هي أهم بكثير مما قد تثيره بعض الخلافات العابرة.

و أخيرا، فإن من أهم النصائح الذهبية للعروسين لحياة زوجية سعيدة، هي أن يحرص العروسين على عدم الاستسلام للاحباطات و المشاكل اليومية، مع تفادي المشاكل و التغاضي عن الخلافات و اعتماد التفاهم و المودة لأن المودة أقوى من الحب ... كلها نصائح ذهبية للعروسين لحياة زوجية سعيدة و مثالية تستمر مدى الحياة.

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