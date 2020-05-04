شكرا لقرائتكم خبر عن ليه "بنأنتخ" بعد الفطار فى رمضان؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالتعب والإرهاق والكسل من المشاكل الشائعة التى يواجهها الكثيرون بعد تناول الإفطار فى شهر رمضان المبارك، وهناك أسباب عديدة لهذا الأمر لكنها فى أغلب الأحوال أمر طبيعي، فى هذا الفيديو نتعرف على أسباب الشعور بالكسل والتعب بعد الفطار فى رمضان، وفقاً لموقع "self hacked"..

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