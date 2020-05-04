شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحميك الأطعمة الغنية بالزنك من كورونا..دراسات توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت الكثير من التقارير أهمية معدن الزنك فى محاربة والوقاية من فيروس كورونا بل والفيروسات التاجية الأخرى.

فعندما تحدث العديد من نزلات البرد الشائعة بسبب الفيروسات التاجية، أظهرت دراسات علمية مختلفة، أن أقراص الزنك فعالة في تقصير مرحلة الكرض بسبب لنزلات البرد، لذا ففي مواجهة جائحة فيروسات التاجية ، هل يمكن للزنك تقصير مدة ، أو حتى تقليل عبء الأعراض وبالتالي تقليل تأثير - COVID-19؟

الجواب كما عرضه موقع "uchealth" أنه هناك أدلة جيدة على أن الزنك الفموي يعمل بشكل جيد"، ففيما يتعلق بالفيروس التاجي المحدد الذي يسبب الوباء الآن، "المشكلة هي أن هذا لا يزال مبكرًا جدًا بحيث لا يعرف العلماء، ما إذا كان يعمل الزنك أم لا" ، "ومع ذلك ، فإن الزنك شيء لن يؤذيك ، وقد يكون هناك بعض الفوائد."

الجانب الذى يؤمن بالعلاج بالزنك كعلاج بارد يعرفون أنهم يأخذونه عندما يبدأون في الشعور بالحكة مبكرا فور حدوث البرد، حيث أظهرت الأبحاث التي امتدت لعقود أن استخدام مستحلبات الزنك خلال فترة البرد يحدث فرقًا.

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يمكن أن تساعد إضافة الأطعمة الغنية بالزنك في منع الأمراض مثل فيروس كورونا؟

تشير بيانات هيئات الصحة الأمريكية NIH إلى أن للزنك بشكل عام خصائص تعزز المناعة، ويمكن أن يتوفر الزنك فى الأطعمة التالية وفقا لموقع "everydayhealth":

هو مصدرًا ممتازًا للمعادن، كما أنه منخفض السعرات الحرارية أيضًا ، ويحتوى على فيتامينات ومعادن قيمة أخرى، بما في ذلك فيتامين B12 والسيلينيوم . اللحوم والدواجن مصدر جيد للزنك اللحم البقري والدجاج بهم محتوى جيد من الزنك، ويجب اللحوم الخالية من الدهون .

المحار

الخضروات

الخضروات مثل الفطروالسبانخ والبروكلي واللفت والثوم تحتوي على الزنك، وكذلك الفيتامينات والمعادن الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى الزنك ، تحتوى الخضروات على فيتامينات A و K و B6 و C ، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنجنيز .

البقوليات مصدر جيد للزنكالبقوليات مثل الحمص والعدس والفاصوليا هي أيضًا مصادر جيدة جدًا للزنك. مثل الحمص، والفاصوليا السوداء الحبوب الكاملة تقدم الحبوب الكاملة عدد لا يحصى من الفوائد الصحية، بسبب محتواها من الألياف والفيتامينات والمعادن ومنها الزنك.