شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية "مناعة" تكشف أسباب تدهور الجهاز المناعى لدى البشر فى الآونة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مارينا أبليتافيا، الإخصائية في علم المناعة، الأسباب التى أدت لضعف مناعة الإنسان المعاصر، مشيرة إلى أنها يمكن أن تتعلق بالاستخدام غير المنظبط وغير الواعى للمضادات الحيوية.

وأكدت الإخصائية فى علم المناعة أن مناعة البشر بدأت فى التدهور الآونة الأخيرة، إذ أشارت إلى أن الكبار والأطفال أصبحوا يمرضون كثيرا ويصابون بالتهابات أكثر حدة، موضحة أن هذا السبب الذى يحرم الجسم من التعامل مع الفيروسات الجديدة حال الإصابة بهم، وفقا لموقع سبوتنيك.

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وأشارت إلى أن المضادات الحيوية وسوء استخدامها هي أحد العوامل التي تعمل على إضعاف مناعة الجسم وتجعلها أقل حساسية، موضحة أن المضادات الحيوية لا تدمر الفيروسات، فهي تعالج الالتهابات البكتيرية التي تطورت خلال مضاعفات الأمراض الفيروسية.

فيما أيدتها فى الرأى أولجا باشتشينكو، خبيرة في علم المناعة في جامعة بيروغوف الروسية الوطنية للبحوث الطبية، وأشارت إلى أن الاستخدام غير الواعي للمضادات الحيوية يؤدي إلى القضاء على البكتيريا الدقيقة في الجسم، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من جهاز المناعة، في الوقت نفسه، يتم تعزيز مقاومة مسببات الأمراض للمضادات الحيوية بسبب الطفرات المتعددة في جينوم الفيروسات والبكتيريا.

وفى نفس السياق، كان طبيب روسى، قد أكد سابقا، أن الحالة المثالية لاكتساب مناعة، تتمثل فى إصابة بأعراض متوسطة غير حادة مع الالتزاك بعدم الإفراط في استخدام الأدوية.