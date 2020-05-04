232 وفاة و16208 إصابة بكورنا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع عدد المصابين إلى 16208.



وتم تسجيل حالتي وفاة خلال الأحد، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 232 حالة.

وقالت "الصحة الإسرائيلية" إن 94 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و69 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

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وبحسب البيان، فإن 76 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، فيما تماثل للشفاء أكثر من 9000 من إجمالي عدد المصابين.

وأشارت إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 6227 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت خلال الأيام الأخيرة من القيود التي كانت فرضتها في شهر مارس/آذار الماضي.