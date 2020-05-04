حصيلة جديدة لفيروس كورونا في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى ٦٧٨ حالة إصابة.



وقالت الصحة - في بيان اليوم الإثنين- إن 74 حالة تم تسجيلها بولاية الخرطوم، و7 حالات شمال كردفان، و3 في القضارف، بالإضافة إلى حالتين في ولاية الجزيرة.

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وأوضح البيان أن العدد الكلي لحالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى ٦٧٨ حالة، بالإضافة إلى إجمالي 41 حالة وفاة منذ ظهور المرض في السودان.

وأشارت وزارة الصحة السودانية إلى أن ولاية الخرطوم سجلت 594 إصابة، و29 بولاية الجزيرة، و15 حالة بولاية شمال كردفان و9 إصابات بولاية القضارف، و5 إصابات بولاية نهر النيل، و4 في غرب كردفان، و8 إصابات بولاية سنار، ليصبح عدد الولايات التي سجلت إصابات بكورونا 14 ولاية.

وأكد البيان أن هناك 9 حالات تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 61 شخصا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.