فوائد لن تخطر على بالك لماء الورد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نسمع كثيراً عن ماء الورد وفوائده للجسم والبشرة، إذ إنها موجودة منذ قرون كبديل طبيعي للمنظفات والعطور، لما تملكه من خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة أيضاً، وهو ما يجعلها تعمل على تحسين صحتك وشعرك وبشرتك، وسنستعرض في السطور القادمة بعض الفوائد الصحية لماء الورد وطرق استخدامه.

يخفف التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق والسعال من الأمور المزعجة للجميع، إلا أن ماء الورد يعمل على تخفيف هذه الأعراض فقط قومي بوضع قطرات من ماء الورد إلى مشروبك المفضل، فذلك سيخفف من إجهاد الرئتين، ويفتح المسالك الهوائية ويهدئ من التهاب الحلق.

ماء الورد يهدئ تهيج الجلد

يعمل ماء الورد على تهدئة الجلد سواء كانت بشرتك حساسة أو وردية أو تعاني من أي تهيجات أخرى، وذلك بسبب احتوائه على مضادات للالتهابات مثل فيتامين A وG اللذين يعملان على ترطيب وتنعيم البشرة وتقليل الاحمرار وإزالة تراكم الزيوت والأوساخ، إنه مفيدٌ بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من الأكزيما والوردية.

يخفف الصداع

يمكن استخدام تأثيرات إزالة التوتر أحيانًا في العلاج بالروائح، وهذا يساعد على تهدئة أي صداع مزعج، فقط قومي بغمس قطعة قماش في ماء الورد وتسخينها في الميكروويف، والضغط بها على رأسك لمدة 45 دقيقة.

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ماء الورد يعزز مزاجك

يمكن أن تساعد خصائص مضادات الاكتئاب ومضادات القلق ومسكنات ماء الورد في الاسترخاء وتقليل التوتر، إذ وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن رائحة ماء الورد يمكن أن تقلل من القلق وترسل إشارات مهدئة إلى الدماغ، لذلك قومي بوضعها مباشرة على وجهك أو إضافتها إلى الشاي الخاص بك.

يُحسّن من الشعر

يعمل ماء الورد على تقوية الشعر، كما يساعد في علاج الأكزيما والصدفية، والتقليل من القشرة والزيوت، وذلك بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة، لذلك إذا كانتِ تعانين من شعر تالف أو جاف قومي بإضافة عدة قطرات من ماء الورد إلى منتجات شعرك أو وضعه مباشرة على المناطق التي تعاني من مشاكل للحصول على شعر صحي.

يحسن صحة الفم

يمكن استخدام ماء الورد كمنتج طبيعي بديل عن غسول الفم، إذ تساعد خصائصه المضادة للالتهابات على تقوية اللثة وتحسين صحة الفم بشكل عام.