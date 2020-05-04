تعرف علي أهم أعراض الإكزيما الدهنية

كثير من الناس على دراية بالإكزيما لكن معظمهم لا يعرفون أنواع الأكزيما العديدة، وهى حالة جلدية مزمنة تؤثر على بشرتك بشكل سيئ.



تحدث الأكزيما فى الغالب على الوجه وفروة الرأس والصدر والظهر، وهى حالة جلدية خطيرة تحتاج إلى رؤية طبيب أمراض جلدية جيد للتخلص من المشكلة.



ويحاول العديد من الناس تجربة العلاجات المنزلية لهذا الأمر، والتى قد تعمل فى بعض الأحيان لكن نظرًا لأن بشرتك تصبح حساسة، حتى هذه العلاجات قد تؤدى إلى تفاقم المشكلة.

ما الإكزيما الدهنية؟

الأكزيما الدهنية وفقا لموقع "Onlymyhealth" هى التهاب جلدى مزمن يتشقق ويتلاشى بشكل عام، وهذه المشكلة تسبب الحكة والاحمرار فى الجلد.



وفى الأشخاص ذوى البشرة الداكنة، تسبب بقعا فاتحة مرئية بوضوح، وتعرف الإكزيما أيضا باسم الزهم، والصدفية الدهنية، والتهاب الجلد الدهنى وغطاء المهد.



وفى الحالات التى تكون فيها الإكزيما على فروة الرأس، يؤدى ذلك إلى حبوب حمراء مرئية مع حكة، ومعظم الحالات من الإكزيما الدهنية تحدث فى فروة الرأس، إلا أنه يمكن أن تحدث فى أى جزء من الجسم بما فى ذلك الوجه والأذنين والصدر والحواجب والظهر، وهى حالة مزمنة لكن يمكن السيطرة عليها بالعلاج المناسب، لذا من الأفضل استشارة أخصائى الجلد إذا كنت تعانى من الأكزيما الدهنية.

أعراض الإكزيما الدهنية

فيما يلى العلامات الواضحة للإكزيما الدهنية التى يمكن أن تساعد الشخص على اكتشاف الحالة والحصول على العلاج فى الوقت المناسب..



الجلد المتقشر أو القشرة فى بعض المناطق (مثل فروة الرأس والحاجبين والشارب).

بقع دهنية مع قشور بيضاء أو صفراء على فروة الرأس والحاجبين والجفون والصدر وجانب الأنف والخدين وتحت الثدى ومنطقة الفخذ.

حكة فى المنطقة المصابة.

حرقان واحمرار حول الجلد المصاب.

عوامل الخطر للإكزيما الدهنية

هناك عدد من الأسباب المحتملة التى يمكن وصفها بأنها عوامل خطر للإكزيما الدهنية. وهذه هى:



صدفية

اضطرابات الأكل

ضعف جهاز المناعة

الظروف الصحية العصبية

الظروف الصحية النفسية

القلق أو الاكتئاب

أمراض الشلل الرعاش

الشفاء من السرطان

شفاء مرض القلب

علاج الأكزيما الدهنية

نعم ، يمكن علاج الأكزيما الدهنية، فهناك العديد من العلاجات المتاحة لعلاج هذا المرض، و يجب على المريض أن يرى طبيب أمراض جلدية جيدًا بمجرد تحديد أعراض الأكزيما الدهنية.

يمكن أن يساعد الكشف والتشخيص المبكر فى علاج التهاب الجلد المزمن فى الوقت المناسب، فكلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل.

هل يمكن علاج الإكزيما الدهنية فى المنزل؟

نعم هناك العديد من العلاجات المنزلية التى يمكنك من خلالها علاج الأكزيما الدهنية مثل:



الصبار: تطبيق لب الصبار الطازج على المنطقة المصابة يمكن أن يخفف من ألم الجلد، لأنه محمل بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تثبت أنها علاج طبيعي فعال للإكزيما الدهنية.



زيت شجرة الشاى: إنه مكون رائع للعناية بالبشرة ويستخدم على نطاق واسع لتهدئة العديد من الأمراض الجلدية، و له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفطريات والبكتيريا.



مكملات زيت السمك: قد يستهلك غير النباتيين أيضًا كبسولات زيت السمك لأنها يمكن أن تمنع تطور الإكزيما الدهنية.



لكن يجب عليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية قبل تجربة أى شىء من العلاجات المنزلية، لأنه قد يسبب تدهور الحالة الحالية لبشرتك

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