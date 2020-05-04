تعرف على أهم النصائح غذائية لمرضى الإنيميا فى شهر رمضان

مرضى فقر الدم من أكثر الفئات التى تتأثر صحتهم فى شهر رمضان نظرا لقلة تناول التغذية السليمة على مدار اليوم بسبب الصيام، ولكن عليهم بتعويض ذلك فى الفطار والسحور مع الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك نظام غذائى ونصائح يجب أن يتبعها مرضى الأنيميا فى رمضان وهى:

1: ينصح مرضى الإنيميا بالإكثار من تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس والكرنب والملوخية على الفطار والسحور، لأنها تحتوى على نسبة عالية من حمض الفوليك والحديد وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والطاقة.

2:الاهتمام بتناول اللحوم والدواجن لأنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والحديد وبعض العناصر التى تعزز صحة الجسم وتعالج الانيميا.

3:تناول الكبد، فهو مصدر جديد من الحديد وحمض الفوليك وبعض العناصر الهامة لصحة الجسم والقلب والأوعية الدموية.

4:ينصح مرضى الإنيميا بالاهتمام بتناول المأكولات البحرية نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الجسم والمناعة ومنها سمك "التونة، السلمون، السردين".

5:تناول العصائر الطبيعية أثناء الفترة ما بين الإفطار والسحور، لأنها تعزز صحة الجسم وتساعد فى علاج فقر الدم.

Advertisements

6:تناول الفاصوليا ، فهى من الأكلات الغنية بالفيتامينات والخصائص التى تعزز صحة الجسم، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد.

7:يجب على مرضى الإنيميا الاهتمام بتناول المكسرات الغنية بالحديد والفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم.

قد يهمك أيضا:

علماء يكشفون أن تناول الجبن يوميًا يقلل من خطر التعرض لجلطة قلبية

الأضرار الناتجة عن الإسراف في تناول الشاي الأخضر أهمّها الأنيميا