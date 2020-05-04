دراسة تؤكد أن أطعمة لتقوية جهازك المناعى والحماية من كورونا

كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجى كورونا، فقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن تقدم السن من العوامل الرئيسية التى تساهم فى تقليل كفاءة الجهاز المناعى، وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات.

وحول ذلك قدم موقع "boldsky"، نظاما غذائيا جيدا لكبار السن، لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس التاجى كورونا، وأيضا لتقوية الجهاز المناعى، وهو:



- الأرز البنى

الأرز البنى غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى، وتحد من تعرضه للإصابة بأى مشاكل فيه، وأيضا يعمل الأرز البنى على الحفاظ بشكل جيد على الصحة العامة، والحد من الإصابة بالأمراض، لذا على كبار السن تناول حفنة منه يوميا.

- البطاطا الحلوة

البطاطا من الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، فالبطاطا الحلوة غنية بمضادات الأكسدة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى بشكل ملحوظ، وتحد من الإصابة بالأمراض المختلفة وخاصة ضعف الجهاز المناعى.



- السبانخ

تعد من الحضروات المهمة للجسم بشكل عام، ولكبار السن بشكل خاص، فهى غنية بفيتامين سى، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، لذا فالسبانخ خيارا جيدا للحصول على فوائدها العديدة، وأهمها تقوية الجهاز المناعى.

- البيض

يعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات، التى لها دور كبير فى تقوية الجهاز المناعى، والحد من إصابته بالفيروسيات المختلفة.



- الزبادى

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يعمل الزبادى على تحسن قدرة الجهاز الهضمى، وأيضا تقوية الجهاز المناعى، لأنه غنى بالبكتريا الجيدة التى تعمل على تدمير البكتريا السيئة فى المعدة، وتزيد من فرص تقوية الجهاز المناعى.



- الأعشاب والتوابل

التوابل والأعشاب مثل الكركم والزنجبيل، من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى مكافحة العدوى وتقليل فرص الإصابة بالأمراض، خاصة عند كبار السن، فهذه التوابل أثبتت قدرتها على إصلاح الخلايا التالفة بالجسم، وتقوية الجهاز المناعى بالشكل الملطوب، وينصح بتناول الكركم والزنجبيل والقرفة، والأوريجانو.

- البروتينات الخالية من الدهون

مثل الدجاج منزوع الجلد، قطع اللحم البقرى الخالية من الدهون، الأسماك، فهذه الأطعمة لها دور كبير فى تقوية الجهاز المناعى، وأيضا تساعد على تعزيز وظائف المخ وتقوية صحة القلب والأوعية الدموية، فهى أطعمة غنية بأوميجا 3 الدهنية، وبعض العناصر التى يحتاجها الجسم لمكافحة الفيروسات.

الماء

من الضرورى لكبار السن شرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية وتقليل فرصة الإصابة بالإنفلونزا أو نزلات البرد، فالحفاظ على ترطيب الجسم يعمل على تقوية الجهاز المناعى، والحد من الإصابة بالفيروسات.

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