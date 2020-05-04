شكرا لقرائتكم خبر عن لو مش هتروح للدكتور.. 4 طرق لتخفيف ألم الأسنان فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الأسنان من أكثر المشاكل الصحية المزعجة، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث قد يتخوف البعض من الذهاب للمستشفى أو للطبيب بسبب الخوف من العدوى، أو حتى ضيق الوقت المتاح بسبب الحظر والبقاء فى المنزل، لذا نقدم فى هذا التقرير مجموعة من العلاجات المنزلية المثبتة لألم الأسنان، وفقاً لموقع "إنسايدر".



الم الاسنان

علاج ألم الأسنان فى المنزل

- الغرغرة بالماء المالح الدافئ

يمكن للغرغرة بالماء المالح أن تسحب أى سوائل وتنظف المنطقة المصابة وتزيل البكتيريا وتقلل الالتهاب وتعزز الشفاء، كما قالت الدكتورة جينيفر جابلو، طبيبة أسنان فى نيويورك.

- أضف 1/2 ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ.

- اخلط الملح حتى يذوب.

- استخدم المحلول للغرغرة لمدة 20 إلى 30 ثانية، لكن لا تبتلعه.

- ضع معجون الأسنان الحساسة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة

تم تصميم معجون الأسنان الحساسة للمساعدة فى تخفيف ألم الأسنان العام ويمكن استخدامه كعلاج فورى لألم الأسنان، بعد الانتهاء من تنظيف أسنانك قم بفرك مسحة صغيرة من معجون الأسنان المصمم للأسنان الحساسة حول السن التى تعانى من الألم افعل ذلك مرتين يوميًا للمساعدة فى تقليل الألم فى الأسنان واللثة المحيطة بها.

- جرب القليل من زيت القرنفل

القليل من زيت القرنفل يساعد فى تقليل آلام الأسنان بسبب عامل التخدير الطبيعى الذى يهدئ آلام الأعصاب بالأسنان.

- اغمس كرة قطنية فى زيت القرنفل برفق وتأكد من أنها كمية صغيرة.

- ضع قطعة القطن على السن التى تسبب الألم لمدة 5-10 دقائق أو حتى تشعر بالراحة.

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- تناول مسكنات الألم التى لا تستلزم وصفة طبية

تناول مسكنات الألم التى تحتوى على مواد فعالة مثل: أسيتامينوفين فهما يعملان بشكل جيد فى علاج آلام الأسنان، وكلاهما متاح لك دون وصفة طبية، الإيبوبروفين مضاد للالتهابات والأسيتامينوفين مسكن للألم.

أسباب ألم الأسنان

إذا كنت تعانى من ألم فى الأسنان، فمن المهم معالجة السبب الكامن، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA)، يمكن أن يكون ألم الأسنان علامة حمراء للأمراض التالية:

التسوس: يحدث نتيجة اللويحات الناتجة عن تراكم الطعام والبكتيريا فى أسنانك، أمراض اللثة: عدوى تصيب أنسجة اللثة حول أسنانك، الخراج: عدوى فى السن ناجمة عن صدع أو أمراض اللثة أو تسوس الأسنان، السن المغروس فى اللثة.

تشمل الأسباب الأخرى لألم الأسنان، وفقًا لمايو كلينيك، صدمة فى الأسنان مثل السقوط الذى أدى إلى تلف السن أو التهاب الجيوب الأنفية أو تراكم الطعام بين الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يأتى ألم الأسنان ببساطة من تهيج الأعصاب.

يمكن أن يكون ألم الأسنان أيضًا علامة على تهيج الأنسجة حول السن.

متى يجب أن ترى طبيب الأسنان

يجب الاتصال بطبيب الأسنان إذا كنت تعانى من الأعراض التالية، بالإضافة إلى الألم العام:

- تورم

- صديد

- حمى

- علامات أخرى للعدوى مثل النزيف أو الحساسية الشديدة لدرجات الحرارة الساخنة والباردة أو المذاق الكريه فى الفم.

إذا لم تتمكن من رؤية طبيبك بسبب وباء كورونا، اتصل به وسوف ينصحك بمضاد حيوى حتى يتم الشفاء.