شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف الحلق من المشاكل الصحية المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وهى عبارة عن جفاف الأغشية المخاطية، وفى الغالب تكون نتيجة النوم والفم مفتوحا والتنفس عن طريق الفم، وضمن سلسلة موضوعات "س و ج" يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق وفقا لما ذكره موقع healthgrades. س: ما الأعراض المصاحبة لـ جفاف الحلق؟

س: ما الأعراض المصاحبة لـ جفاف الحلق؟ ج: 1: التهاب الحلق. 2: صعوبة فى التنفس. 3: صديد وبقع بيضاء على اللوزتين. 4: صعوبة فى البلع. 5: حرقة فى المعدة. 6: الغثيان. 7: الشعور بالتعب والإرهاق وألم فى الجسم. س: ما أسباب جفاف الحلق؟

س: ما أسباب جفاف الحلق؟ ج: 1: التهاب البلعوم قد يكون سبب من أسباب الإصابة بجفاف الحلق. 2: التهاب المجرى التنفسى. Advertisements 3: عدم شرب كمية كافية من المياه. 4: فتح الفم أثناء النوم. 5: التدخين. 6: تضخم اللوزتين. 7: ممارسة الرياضة. 8: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب جفاف الحلق. 9: سرطان الحلق والمرىء. س: ما النصائح المهمة لعلاج جفاف الحلق؟

س: ما النصائح المهمة لعلاج جفاف الحلق؟ ج: 1: الغرغرة بالمياه الدافئة والملح يساعد فى علاج جفاف الحلق. 2: خل التفاح يساعد فى علاج جفاف الحلق. 3: الإكثار من شرب السوائل والمياه، فذلك من أفضل الطرق التى تساعد فى علاج جفاف الحلق. 4: الابتعاد عن الأطعمة التى تزيد من التهاب وجفاف الحلق. 5: عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جفاف الحلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.