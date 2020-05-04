القاهرة - لايف ستايل المقادير

- بسكويت : 3 عبوة (سادة)

- حليب : كوب (سائل)

- الدراق : كوب (مقطع مكعبات)

- مانغو : كوب (مقطعة مكعبات)

- الجبن الكريمي : علبة (طري / للكريمة)

- كريما بودرة : كيس (للكريمة)

- حليب : نصف كوب (للكريمة)

- القشطة : علبة (للكريمة) الطريقة: 1. اخلطي الجبن الكريمي مع القشطة والكريمة البودرة والحليب في الخفاقة الكهريائية حتى يصبح الخليط كريميا. 2. غطي البسكويت بالحليب السائل وصفيه في طبق البايركس. 3. وزعي جزء من الكريمة فوق البسكويت ثم جزء من المانجا والدراق المفروم. 4. أعيدي الكرة وغطي البسكويت بالحليب لعمل طبقة أخرى ثم كريمة وفواكة. Advertisements 5. يمكنك عمل 3 طبقات من البسكويت وتزيين الوجه بالمانجا والدراق. 6. احفظي الطبق في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت إيطالي برقائق الشوكولاتة والجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى طبقات البسكويت بالكريمة والفواكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.