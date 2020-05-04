القاهرة - لايف ستايل المقادير

- للتزيين : الشوكولاتة : نصف كوب (مفرومة)

كريمة : نصف كوب (سائلة) - عجينة البف باستيري : عبوة (مربعات)

- كريمة : كوب (سائلة)

- القشطة : علبة

- جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

- سكر البودرة : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

الطريقة: قطعي عجينة البف باستري دوائر وضعي عدة طبقات منها فوق بعضها في صينية مدهونة بالزبدة وأدخليها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق حتى تنفش وتصبح ذهبية اللون.

اخفقي الكريمة السائلة في الخفاقة الكهربائية حتى تصبح كثيفة.

اخفقي الجبن الكريمي مع السكر والقشطة حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.

أضيفي الفانيلا والكريمة المخفوقة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

وزعي كمية من الخليط فوق دوائر البف باستري المحمرة وغطيها بطبقة أخرى.

سخني الكريمة السائلة في قدر على نار منخفضة إلى متوسطة حتى تبدأ بالغليان من الأطراف.

ارفعي القدر عن النار وأضيفي الشوكولاتة المفرومة وحركي حتى تذوب مع الكريمة ويصبح المزيج ناعماً.

وزعي صوص الشوكولاتة فوق عجينة البف المحشوة وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مولتن كيك بالشوكولاتة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القطايف بالقشطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلى البف بالكريمة والشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.