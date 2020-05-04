تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفواكة باليانسون

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب (منخل)

- الفواكة المجففة : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- سكر : كوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- اليانسون : ملعقة كبيرة (حبّ)

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- حليب : ثلاث أرباع الكوب الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي السكر والزبدة والبيض والفانيلا بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج كريمي وهش.

اخلطي الطحين مع اليانسون والملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا في وعاء.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج البيض والسكر والزبدة بالتناوب مع الحليب مع استمرار الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الفواكة المجففة واخلطي.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز.

أدخلي القالب للفرن المحمى مسبقاً لمدة 45 دقيقة حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 15 دقيقة ثم ضعيه في طبق التقديم.

قطعي الكيك وقدميه دافئاً أو بارداً مع رشة سكر بودرة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة بالجوز تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت اليانسون

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