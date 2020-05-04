تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز صحي بالتفاح

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : نصف كوب (طرية)

- سكر : ربع كوب (أبيض)

- السكر البني : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- طحين : كوب

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- التفاح : 2 حبة (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

ادهني صينية الكيك مقاس 8 انش بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي الزبدة مع السكر الأبيض والسكر البني حتى يصبح المزيج كريمي وناعم.

أضيفي البيضة واخفقي ثم أضيفي الطحين مع الخفق.

أضيفي الملح والبيكنج صودا والبيكنج باودر والقرفة والتفاح واخلطي حتى تتجانس المكونات.

صبي المزيج في الصينية المجهزة وأدخليها الفرن لمدة 35 – 40 دقيقة حتى ينضج البراونيز ويصبح ذهبي اللون.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً ثم قطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالجوز والقرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الزبدة

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